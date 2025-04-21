Der Alte
Folge 19: Doppelmord
Der Privatdetektiv Detlef Bugdan hat von Dr. Helga Sikorski den Auftrag erhalten, ihren Mann Claus, mit dem zusammen sie eine gutgehende Arztpraxis führt, zu überwachen. Frau Sikorski hat den Verdacht, dass Claus seit längerem Freundinnen hat, dass er das gemeinsam verdiente Geld verschleudert und in fragwürdige Forschungsprojekte steckt. Helga Sikorski liebt ihren Mann. Sie möchte ihn zurückgewinnen. Ein merkwürdiger Auftrag, findet der Detektiv, aber da er darauf spezialisiert ist, Leute zu beobachten, begibt er sich eines Abends in ein Hotelzimmer, von dessen Fenster aus er in ein gegenüberliegendes Zimmer blicken kann. Hier trifft sich Dr. Claus Sikorski tatsächlich mit einer jungen Frau.
