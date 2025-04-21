Der Alte
Folge 11: Der amerikanische Onkel
Victor Lorenz aus Chicago, ein inzwischen alter, reicher Herr, wird von seiner Münchner Verwandtschaft zu Besuch erwartet. Ihm zu Ehren hat sie für den Abend in einem Restaurant eine kleine Wiedersehensfeier arrangiert. Vor 15 Jahren war Victor über Südamerika in die USA ausgewandert. Dies ist sein erstes Wiedersehen mit seinen Verwandten in Deutschland - es endet für ihn tödlich! Die Familienfeier hatte bis spät in die Nacht gedauert. Kurz nachdem Victor Lorenz in seine Hotelsuite zurückgekehrt war, muß er ermordet worden sein. Ein Brieföffner wird als Tatwaffe sichergestellt. Hauptkommissar Kress ermittelt unter anderem, daß es für Lorenz einen wichtigen Grund gab, sich erst nach 15 Jahren wieder in Deutschland blicken zu lassen".
Weitere Folgen in Staffel 9
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick