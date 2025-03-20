Zum Inhalt springenBarrierefrei
Der Bulle und das Biest

Hundeschule

SAT.1Staffel 1Folge 3
Hundeschule

Der Bulle und das Biest

Folge 3: Hundeschule

44 Min.Ab 12

Ausgebellt! Die Besitzerin einer Hundeschule wird auf offener Straße erschossen. Kommissar Elias Decker, sein treuer Gefährte Rocky und Kommissarin Caro Belzig machen sich auf die Suche nach dem Mörder und dabei offenbart sich ihnen weit mehr als kuriose Arten der Eheführung. Außerdem funkt es inzwischen nicht nur ordentlich zwischen Elias und seiner Nachbarin Sarah, sondern auch Rocky entdeckt seine weiche Seite ...

SAT.1
