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Episode 1

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Der Clown und der Candyman - Im Netz der Serienkiller

Folge 1: Episode 1

41 Min.Folge vom 30.07.2026Ab 16

In drei Massengräbern finden Ermittler die Leichen von 28 Jungen. Sie wurden vergewaltigt, gefoltert und schließlich getötet. Der Täter, Dean Corll, der einen Süßwarenladen in der Stadt betreibt, hat zwei Komplizen im Teenageralter.

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Der Clown und der Candyman - Im Netz der Serienkiller
Kabel Eins Doku

Der Clown und der Candyman - Im Netz der Serienkiller

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