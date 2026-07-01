Staffel 1Folge 1vom 30.07.2026
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Der Clown und der Candyman - Im Netz der Serienkiller
Folge 1: Episode 1
41 Min.Folge vom 30.07.2026Ab 16
In drei Massengräbern finden Ermittler die Leichen von 28 Jungen. Sie wurden vergewaltigt, gefoltert und schließlich getötet. Der Täter, Dean Corll, der einen Süßwarenladen in der Stadt betreibt, hat zwei Komplizen im Teenageralter.
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