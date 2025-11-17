Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account

Der entscheidende Fehler - One Deadly Mistake

SAT.1 GOLDStaffel 1Folge 6vom 17.11.2025
Illinois Chainsaw Massacre

Illinois Chainsaw MassacreJetzt kostenlos streamen

Der entscheidende Fehler - One Deadly Mistake

Folge 6: Illinois Chainsaw Massacre

41 Min.Folge vom 17.11.2025Ab 12

Am 27. September 1996 entdeckt ein Streifenbeamter in Decatur ein verlassenes Auto. Der Besitzer des Wagens behauptet, es an dem Tag seiner Freundin Karyn Slover geliehen zu haben, damit sie ihren dreijährigen Sohn von ihren Schwiegereltern abholen kann. Drei Tage später wird ihr Kopf am Ufer des Lake Shelbyville in einem Müllsack gefunden. Die Ermittler beginnen, ihr näheres Umfeld genau zu durchleuchten. Wer hat Karyn entführt und umgebracht?

Weitere Folgen in Staffel 1

Alle Staffeln im Überblick

Der entscheidende Fehler - One Deadly Mistake
SAT.1 GOLD

Der entscheidende Fehler - One Deadly Mistake

Alle 1 Staffeln und Folgen