Der Killer-Kannibale: Jeffrey Dahmer
Folge 2: Das letzte Tabu fällt
44 Min.Folge vom 17.07.2026Ab 12
Die Dokumentation erzählt die wahre verstörende Geschichte eines Serienkillers, der mit seinen Taten die Welt schockierte: Jeffrey Dahmers charmante Persönlichkeit und sein harmloses Aussehen lassen ihn zunächst mit seinen Morden an jungen Männern davonkommen. Seine Wohnung gestaltet er zu einem wahren Horrorkabinett.
Weitere Folgen in Staffel 1
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