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Der Killer-Kannibale: Jeffrey Dahmer

Das letzte Tabu fällt

Kabel Eins DokuStaffel 1Folge 2vom 17.07.2026
Das letzte Tabu fällt

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Der Killer-Kannibale: Jeffrey Dahmer

Folge 2: Das letzte Tabu fällt

44 Min.Folge vom 17.07.2026Ab 12

Die Dokumentation erzählt die wahre verstörende Geschichte eines Serienkillers, der mit seinen Taten die Welt schockierte: Jeffrey Dahmers charmante Persönlichkeit und sein harmloses Aussehen lassen ihn zunächst mit seinen Morden an jungen Männern davonkommen. Seine Wohnung gestaltet er zu einem wahren Horrorkabinett.

Weitere Folgen in Staffel 1

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