Der letzte Bulle
Folge 12: Bei Kuscheln Mord
45 Min.Ab 12
Als die Lehrerin Julia auf einer Kuschelparty durch ein starkes Narkosemittel, das der Mörder ihr ins Nasenspray getan hat, ermordet wird, sehen sich Mick und Andreas mit einer ganz neuen Art von Nähe konfrontiert. Erste Indizien führen sie zum arroganten Schüler Fynn-Erik, der im Internet Hassfantasien gegen Julia freien Lauf ließ. Zudem wird ihr verheirateter Kollege Meyer verdächtigt, mit dem sie eine Affäre hatte - oder wurde Julia von seiner eifersüchtigen Ehefrau ermordet?
Weitere Folgen in Staffel 1
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick