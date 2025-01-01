Zum Inhalt springenBarrierefrei
Der letzte Bulle

Die, die vergeben können

SAT.1Staffel 3Folge 13
Folge 13: Die, die vergeben können

45 Min.Ab 12

Der ehemalige Häftling Sven Lohmeyer wird kurz nach seiner Haftentlassung ermordet. Er hatte vor zehn Jahren zusammen mit seiner Freundin Jana Pacht einen Überfall begangen und auf der Flucht die 16-jährige Juliane Rothstein erschossen. Silke Wieland, seine neue Freundin, wusste angeblich nichts von Svens krimineller Vergangenheit. Jana Pacht, die noch immer im Gefängnis sitzt, weiß hingegen sehr wohl von Silke und hätte also durchaus ein Motiv, ihren Ex-Freund umzubringen ...

