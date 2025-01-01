Zum Inhalt springenBarrierefrei
Der letzte Bulle

Grubengold

SAT.1Staffel 4Folge 10
Grubengold

Folge 10: Grubengold

43 Min.Ab 12

In einer Zeche, 1000 Meter unter der Erde, hat der Bergmann Horst Lubczeck einen gewaltsamen Tod gefunden. Er wurde erschlagen und hinterlässt eine Ehefrau und eine Tochter. Immerhin lässt sich der Kreis der möglichen Täter stark eingrenzen. Dann machen Mick und Andreas jedoch eine Entdeckung, die sie stutzen lässt und die Belegschaft des Bergwerks in Aufregung versetzt. In der Tasche von Horst Lubczecks Bergarbeiterkluft findet sich ein Goldnugget! Gold im Kohlestollen?

