Der letzte Bulle

Wer zu hoch fliegt

SAT.1Staffel 4Folge 8
Wer zu hoch fliegt

Wer zu hoch fliegtJetzt kostenlos streamen

Der letzte Bulle

Folge 8: Wer zu hoch fliegt

44 Min.Ab 12

Mick und Andreas ermitteln in der Polizeiakademie Essen, auf der sie beide - natürlich zu unterschiedlichen Zeiten - ihre Ausbildung genossen haben. Dort wurde die junge Polizistin Silke Dresbach ermordet, die unbedingt als erste Frau ins Essener Sondereinsatzkommando wollte. Haben "konservative Kräfte" an der Akademie Silke an diesem Karriereschritt hindern wollen? Laut der Akademiekommandantin Thea Kiesling ist Micks Vermutung völlig absurd.

