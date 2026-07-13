Fastfood aus dem Supermarkt - Der SAT.1-Fertiggerichte-Check!Jetzt kostenlos streamen
Der SAT.1 Fertiggerichte-Check!
Folge 1: Fastfood aus dem Supermarkt - Der SAT.1-Fertiggerichte-Check!
95 Min.Folge vom 13.07.2026Ab 6
Pizza, Cheeseburger, Bechernudeln und Hühnchen süß-sauer: Stefano Zarrella und Lebensmittel-Experte Stefan Lück nehmen beliebte Fastfood-Fertiggerichte unter die Lupe. Wo werden die Produkte hergestellt? Welche Unterschiede gibt es zwischen Marken- und Eigenmarkenware? Und wie lassen sich die Klassiker mit einfachen Tricks neu interpretieren? Außerdem deckt Stefan Lück überraschende Preisstrategien der Hersteller auf.
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