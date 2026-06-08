Der SAT.1 All-inclusive Check! DERTOUR, Iberostar & BarceloJetzt kostenlos streamen
Der SAT.1 Urlaubscheck!
Folge vom 08.06.2026: Der SAT.1 All-inclusive Check! DERTOUR, Iberostar & Barcelo
91 Min.Folge vom 08.06.2026Ab 12
Das beliebteste Urlaubsangebot der Deutschen: All-inclusive-Reisen versprechen ein Rundum-Sorglos-Paket aus Erholung, Aktivität und Verpflegung. Drei unterschiedliche Familien testen die Marktführer: Wo lässt es sich am besten entspannen? Welches Freizeitangebot hält die ganze Familie bei Laune? Stellt ein abwechslungsreicher Speiseplan wirklich jeden zufrieden? "Der SAT.1 All-inclusive Check!" liefert Antworten.