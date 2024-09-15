Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Der Super Doc - Einsatz für 4 Pfoten

Loki, Hugo und Zahra

sixxStaffel 6Folge 4vom 15.09.2024
Loki, Hugo und Zahra

Loki, Hugo und ZahraJetzt kostenlos streamen

Der Super Doc - Einsatz für 4 Pfoten

Folge 4: Loki, Hugo und Zahra

46 Min.Folge vom 15.09.2024Ab 12

Herrchen Declan bringt seinen einjährigen Ridgeback Loki für eine Operation in die Klinik. Der junge Hund lahmt schon sein ganzes Leben lang, was Dr. Fitzpatrick nun beheben möchte. Doch der energiegeladene Vierbeiner hat nach der OP eine lange Erholungszeit vor sich. Die Familie des Neufundländers Hugo muss währenddessen um ihr geliebtes Tier bangen - eine schmerzvolle Dysplasie an sechs Gelenken könnte für den Welpen eine fatale Diagnose sein.

Weitere Folgen in Staffel 6

Alle Staffeln im Überblick

Der Super Doc - Einsatz für 4 Pfoten
sixx
Der Super Doc - Einsatz für 4 Pfoten

Der Super Doc - Einsatz für 4 Pfoten

Alle 3 Staffeln und Folgen