Merida, Elmo und BrodieJetzt kostenlos streamen
Der Super Doc - Einsatz für 4 Pfoten
Folge 6: Merida, Elmo und Brodie
46 Min.Folge vom 22.09.2024Ab 12
Brodie leidet an einem schmerzhaften Bandscheibenvorfall im unteren Rücken. Eine OP soll dem Berner Sennenhund Linderung verschaffen. Doch der Eingriff birgt ebenso Risiken. Außerdem kümmert sich Noel um die sechs Monate alte Merida, die wegen ihrer deformierten Vorderbeine kaum laufen kann.
