Der Super Doc - Einsatz für 4 Pfoten

sixxStaffel 5Folge 11vom 01.02.2026
47 Min.Folge vom 01.02.2026Ab 12

Noel behandelt den einjährigen Labrador Simba, der starke Arthritis in beiden Hüftgelenken hat. Seine Besitzer Sophie und Kostas machen sich deshalb große Sorgen um ihren Schützling. Am frühen Abend trifft ein Notfall in der Praxis ein: Hündin Poppy ist von einem Auto angefahren worden und hat schlimme Verletzungen davongetragen. Außerdem kümmert sich Dr. Fitzpatrick um die ängstliche Tulee, deren Gesundheitszustand sich seit einiger Zeit permanent verschlechtert.

sixx
