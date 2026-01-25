Der Super Doc - Einsatz für 4 Pfoten
Folge 13: Otis, Bailey und Tom
47 Min.Folge vom 01.02.2026Ab 12
Dr. Fitzpatrick muss sich um einen Notfallpatienten kümmern: Die vierjährige französische Bulldogge Otis hat sich bei einem Ausflug im Park an der Bandscheibe verletzt und kann nicht mehr laufen. Auch Jason ist mit seinem Cockerspaniel Bailey in die Praxis gekommen. Der Hund hat seit einigen Monaten Probleme mit einem seiner Hinterbeine. Und Labrador Tom hat eine Wunde an der Pfote, die einfach nicht verheilen will.
