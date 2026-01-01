Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Der Super Doc - Einsatz für 4 Pfoten

Albie, Parker und Flora

sixxStaffel 5Folge 9vom 25.01.2026
Albie, Parker und Flora

Albie, Parker und FloraJetzt kostenlos streamen

Der Super Doc - Einsatz für 4 Pfoten

Folge 9: Albie, Parker und Flora

47 Min.Folge vom 25.01.2026Ab 12

Dr. Fitzpatrick bekommt es mit einem Notfall zu tun: Ein kleiner Hund namens Albie wurde von einem Auto angefahren. Wie sich herausstellt, ist die Wirbelsäule des Spaniels gebrochen. Kann Noel das Tier noch retten? Hündin Flora hat dagegen Probleme mit einem ihrer Hinterbeine. Trotz zahlreicher Arztbesuche blieb die Ursache für ihre Schmerzen bisher ungeklärt. Außerdem: Sarah und Jason machen sich Sorgen um Hund Parker, der schwere Arthritis in den Hüftgelenken hat.

Weitere Folgen in Staffel 5

Alle Staffeln im Überblick

Der Super Doc - Einsatz für 4 Pfoten
sixx
Der Super Doc - Einsatz für 4 Pfoten

Der Super Doc - Einsatz für 4 Pfoten

Alle 3 Staffeln und Folgen