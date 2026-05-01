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Der Super Doc - Einsatz für 4 Pfoten

Marlee, Jethro, and Muffin

sixxStaffel 8Folge 4vom 17.05.2026
Marlee, Jethro, and Muffin

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Der Super Doc - Einsatz für 4 Pfoten

Folge 4: Marlee, Jethro, and Muffin

47 Min.Folge vom 17.05.2026Ab 6

Bedlington Terrier Muffin wird zum dritten Mal in vier Jahren mit einem gebrochenen Bein zu Dr. Fitzpatrick gebracht. Der Tierarzt muss eine bereits eingesetzte Platte mit zwei neuen ersetzen. Fox Red Labrador Jethro leidet an Arthrose. Die Krankheit verursacht Schmerzen beim Laufen, weshalb sich die Besitzer an den Spezialisten wenden. Ein von Noel Fitzpatrick neu entwickeltes Operations-Verfahren könnte dem kranken Hund helfen.

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