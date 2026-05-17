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Der Super Doc - Einsatz für 4 Pfoten

Lexie, Charlie, and Locky

sixxStaffel 8Folge 5vom 17.05.2026
Lexie, Charlie, and Locky

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Der Super Doc - Einsatz für 4 Pfoten

Folge 5: Lexie, Charlie, and Locky

47 Min.Folge vom 17.05.2026Ab 6

Maine-Coon-Katze Lexie hat ein gebrochenes Hüftgelenk. Eine Röntgenaufnahme zeigt, dass Lexie eine angeborene Krankheit hat, die zu dem Bruch geführt hat. Dr. Fitzpatrick bespricht mit den Besitzern die Vor- und Nachteile einer Operation. Bei Border Terrier Charlie stellt der Arzt fest, dass seine Schmerzen von einem Kreuzbandriss kommen. Wie ist das passiert und wie kann er dem Hund helfen?

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