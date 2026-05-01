Rogan, Brodie, and VinnieJetzt kostenlos streamen
Der Super Doc - Einsatz für 4 Pfoten
Folge 8: Rogan, Brodie, and Vinnie
47 Min.Folge vom 31.05.2026Ab 12
Bei Boston Terrier Rogan wurde mit sechs Monaten eine angeborene Hüftgelenkverlagerung diagnostiziert. Für den Welpen ist spielen und toben mit seinen Freunden ohne Schmerzen nicht möglich. Dr. Fitzpatrick untersucht das Tier und schlägt seinen Besitzerinnen mehrere Behandlungsmöglichkeiten vor. Zudem kümmert sich der Spezialist um einen Hund, dessen Operation von einem anderen Tierarzt falsch ausgeführt wurde.
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