Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Joyn Plus
Derby Girl

Happy Birthday

ProSieben FUNStaffel 1Folge 3
Joyn Plus
Happy Birthday

Happy BirthdayJetzt ohne Werbung streamen

Derby Girl

Folge 3: Happy Birthday

22 Min.Ab 12

Lola wird bei den "Cannibal Licornes" aufgenommen. Sie möchte unbedingt ihr erstes Spiel bestreiten und dabei ihrer Rivalin Jennifer beweisen, was sie kann. Weil Acid Cyprine sich jedoch weigert, Lola für das nächste Match aufzustellen, fasst diese einen Plan: Sie lädt das gesamte Team zu ihrer Geburtstagsfeier ein, um die Kapitänin von sich zu überzeugen.

Alle Staffeln im Überblick

Derby Girl
ProSieben FUN
Derby Girl

Derby Girl

Alle 1 Staffeln und Folgen