Derby Girl
Folge 4: Putsch
25 Min.Ab 12
Der Konflikt zwischen Lola und Jennifer spitzt sich zu. Die beiden geraten immer wieder aneinander und beschließen, das Ganze auf der Rollerbahn zu klären. Lola möchte ihr Team deshalb bei einem Turnier anmelden, wird jedoch von Acid Cyprine daran gehindert. Das frustriert die junge Frau so sehr, dass sie die Anmeldung eigenmächtig vornimmt und einen Putsch gegen die Kapitänin ihres Teams inszeniert.
Genre:Tragikomödie, Eislaufen, Unterhaltung
Produktion:FR, 2020
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Beta Film GmbH
