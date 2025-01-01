Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Joyn Plus
Derby Girl

Der Pakt

ProSieben FUNStaffel 1Folge 5
Joyn Plus
Der Pakt

Der PaktJetzt ohne Werbung streamen

Derby Girl

Folge 5: Der Pakt

20 Min.Ab 16

Die Mädchen von den "Cannibal Licornes" schaffen es tatsächlich, das erste Spiel auf dem Weg zum "Moon Derby"-Turnier zu gewinnen. Nach dem Match bemerken sie, dass sie in der Sporthalle eingeschlossen wurden. Die Freundinnen müssen also die Nacht dort verbringen und schließen einen Pakt, der sie näher zusammenschweißen soll. Lola verschweigt ihrem Team aber eine wichtige Information.

Alle Staffeln im Überblick

Derby Girl
ProSieben FUN
Derby Girl

Derby Girl

Alle 1 Staffeln und Folgen