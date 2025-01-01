Derby Girl
Folge 5: Der Pakt
20 Min.Ab 16
Die Mädchen von den "Cannibal Licornes" schaffen es tatsächlich, das erste Spiel auf dem Weg zum "Moon Derby"-Turnier zu gewinnen. Nach dem Match bemerken sie, dass sie in der Sporthalle eingeschlossen wurden. Die Freundinnen müssen also die Nacht dort verbringen und schließen einen Pakt, der sie näher zusammenschweißen soll. Lola verschweigt ihrem Team aber eine wichtige Information.
Derby Girl
Genre:Tragikomödie, Eislaufen, Unterhaltung
Produktion:FR, 2020
