Derby Girl

Scharf kalkuliert

ProSieben FUNStaffel 1Folge 8
Scharf kalkuliert

Derby Girl

Folge 8: Scharf kalkuliert

21 Min.Ab 16

Lola hat es geschafft, die "Cannibal Licornes" wieder zu vereinen - und die Mannschaft macht sich sogleich daran, für den kommenden Cup in Paris zu trainieren. Dabei müssen sie jedoch feststellen, dass sie noch nicht auf dem Level der anderen Mannschaften angekommen sind. Lola und Acid versuchen, die Teamdisziplin zu stärken, als sich ein weiteres Problem auftut: Die Mädchen haben nicht genug Geld, um die Übernachtungen während des Turniers zu bezahlen.

