Derrick
Folge 13: Kamillas junger Freund
60 Min.Ab 12
Als Herr Kessler in der Mittagszeit nach Hause kommt, wundert er sich, daß seine Frau nicht anwesend ist. Doch dann lassen ihm die Ereignisse keine Zeit, weiter über das Ausbleiben Kamillas nachzudenken, denn ein maskierter Gangster bedroht ihn mit der Pistole und fordert einen Scheck über 50.000 Mark. Als Oberinspektor Derrick wenig später im Hause Kessler eintrifft und sich den Tathergang beichten läßt - bei dem die Haushaltsgehilfin Martha erschossen wurde - scheint es ihm nicht ausgeschlossen, daß der Täter über Kesslers Lebensweise genau informiert war.
