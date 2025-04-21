Derrick
Folge 1: Absoluter Wahnsinn
60 Min.Ab 12
Inspektor Derrick wird von einem gewissen Heinz Engler angerufen, der soeben zu Hause seine Frau tot aufgefunden hat. Am Tatort erleben Derrick und Harry eine Überraschung: Dort erwartet sie auch das Ehepaar Schönhauser, das Engler des Mordes an seiner eigenen Frau bezichtigt. Ein kurz vor dem Mord geführtes Telefongespräch lasse eindeutig darauf schließen. Doch Heinz Engler hat durch Susi Moll ein Alibi vorzuweisen.
