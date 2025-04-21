Zum Inhalt springenBarrierefrei
Derrick

Ein merkwürdiger Tag auf dem Lande

KultKrimiStaffel 13Folge 2
Ein merkwürdiger Tag auf dem Lande

Folge 2: Ein merkwürdiger Tag auf dem Lande

58 Min.Ab 12

Jobst Huber hat eine Bank überfallen, dabei 120.000 Mark erbeutet, und ist seitdem verschwunden. Doch so klar, wie der Fall scheint, ist er nicht. Arno und Michaela Huber vermuten, daß Jobst, nachdem er sie aus irgendeinem Dorf angerufen hatte, selbst Opfer eines Verbrechens geworden ist.

