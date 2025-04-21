Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Derrick

Mann im Regen

KultKrimiStaffel 15Folge 10
Mann im Regen

Mann im RegenJetzt kostenlos streamen

Derrick

Folge 10: Mann im Regen

58 Min.Ab 12

Die Brüder Hans und Luis Röder betreiben in München ein Nachtlokal. Gemeinsam bewohnen die beiden Junggesellen ein Einfamilienhaus. Eines Morgens kommt ihr Vater, um wichtige Geschäftsangelegenheiten mit ihnen zu besprechen. AlsHerr Röder nach der Hausangestellten seiner Söhne, Ilse Lohmann,sehen will, entdeckt er die junge Frau tot in ihrer Souterrainwohnung. Offenbar wurde sie erwürgt. Beiden Brüdern Röder war die Ermordete die gemeinsame Geliebte. Derricks Tatverdacht richtet sich deshalb sofort gegen sie, doch es fehlt an eindeutigen Beweisen.

Weitere Folgen in Staffel 15

Alle Staffeln im Überblick

Derrick
KultKrimi
Derrick

Derrick

Alle 19 Staffeln und Folgen