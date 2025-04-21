Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Derrick

Geschlossene Wände

KultKrimiStaffel 15Folge 12
Geschlossene Wände

Geschlossene WändeJetzt kostenlos streamen

Derrick

Folge 12: Geschlossene Wände

60 Min.Ab 12

Die mondäne Frau, die aus der Suchtklinik entlassen wird, ist nicht wiederzuerkennen: Irene Solm, in ihrer Glanzzeit eine stadtbekannte Schicki-Micki-Schöne, jetzt nur noch ein körperliches Wrack. Ihr ehem. Geliebter Riemann weist sie kaltherzig ab. Klatschreporter Simon wittert eine Story. Die Reaktionen auf den Artikel sind heftig, einige Anrufer drohen Riemann gar mit Mord. Kurz darauf wird er in einer Tiefgarage erschossen.

Weitere Folgen in Staffel 15

Alle Staffeln im Überblick

Derrick
KultKrimi
Derrick

Derrick

Alle 19 Staffeln und Folgen