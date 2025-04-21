Zum Inhalt springenBarrierefrei
Derrick

Die Lebensgefährtin

KultKrimiStaffel 15Folge 14
Die Lebensgefährtin

Folge 14: Die Lebensgefährtin

60 Min.Ab 12

Walter Scholz ist tot. Während seine Lebensgefährtin Hilde Lussek zum Einkaufen unterwegs war, wurde er mit Äther betäubt und mit einem Kissen erstickt. Oberinspektor Derrick ist erschüttert, wie schlecht Scholzens Bruder und Neffe über den Toten reden. Auch dessen Ex-Frau läßt kein gutes Haar an dem Mann, der geplant hatte, in zwei Wochen wieder zu heiraten.

