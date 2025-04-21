Derrick
Folge 14: Der Schlüssel
59 Min.Ab 12
Derrick wird anonym aufgefordert, einen geplanten Mordanschlag auf einen Herrn Howald zu verhindern. Howald jedoch fühlt sich keineswegs ernstlich bedroht. Derrick fragt sich, ob er ihm das abnehmen soll. Und schon am Abend stellt sich heraus, daß seine Zweifel leider berechtigt waren: Howald lebt nicht mehr. Vor der offenen Garage seines Einfamilienhauses wurde er erschossen. Aufsehenerregend an dem Fall ist für die Polizei, daß mit der Waffe bereits fünf Morde begangen wurden.
