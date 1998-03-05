Derrick
Folge 8: Anna Lakowski
54 Min.Folge vom 05.03.1998Ab 12
Putzfrau Anna Lakowski überrascht beim Betreten eines Appartements maskierte Männer, die sie rüde niederschlagen. Im Fallen kann sie einem von ihnen noch die Maske vom Gesicht reißen; ihren ermordeten Arbeitgeber entdeckt sie erst später. Die verängstigte Frau ist nicht in der Lage, den Täter zu beschreiben. Oberinspektor Derrick versucht daher in entspannter Atmosphäre, ihr Erinnerungsvermögen wachzurufen. Anna genießt diese ungewohnte Aufmerksamkeit.
Weitere Folgen in Staffel 19
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick