Derrick
Folge 14: Stein's Tochter
59 Min.Ab 12
Die Aufklärung des Mordes an einem jungen Mann, Mitbesitzer einer Diskothek, beschäftigt Oberinspektor Derrick. Allabendlich hatte Alexander Bork seine 19jährige Verlobte Cosima nach Hause begleitet. Auch in dieser Nacht brachte er sie in seinem Sportwagen bis vor ihr Elternhaus. Als er gerade im Begriff war, das Gartentor zu öffnen, fielen plötzlich zwei Schüsse. Tödlich getroffen brach Alexander Bork zusammen.
