Derrick

Besuch aus New York

KultKrimiStaffel 4Folge 15
Besuch aus New York

Derrick

Folge 15: Besuch aus New York

60 Min.Ab 12

Bei dem schweren Motorradsturz war Anna Born noch einmal glimpflich davongekommen. Für ihren Freund Holger Schenk dagegen gab es keine Rettung mehr - noch in derselben Nacht erlag er seinen Verletzungen. Was die junge Tanzlehrerin der Polizei zu Protokoll gibt, will Derrick vorerst nicht so recht glauben. Denn nach ihrer Schilderung war ihnen angeblich über mehrere Kilometer ein Auto gefolgt, das sie dann in voller Absicht gerammt und so den tödlichen Unfall verursacht haben soll.

KultKrimi
