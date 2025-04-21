Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Derrick

Solo für Margarete

KultKrimiStaffel 4Folge 2
Solo für Margarete

Solo für MargareteJetzt kostenlos streamen

Derrick

Folge 2: Solo für Margarete

60 Min.Ab 12

Ein Pkw, dessen Fahrer offensichtlich betrunken ist, fällt einer motorisierten Polizeistreife auf. Schon von einer Brücke aus hatten die Beamten beobachtet, wie das verdächtige Fahrzeug über eine unwegsame Uferböschung in Richtung City davongerast war. Einer Verkehrskontrolle jedoch können sich die drei Insassen durch riskante Fahrmanöver entziehen. Im Morgengrauen entdeckt man am Flußufer ein nur notdürftig verschnürtes Bündel - es enthält die Leiche einer jungen Frau! Noch am selben Tag meldet sich bei Oberinspektor Derrick eine Frau Ellweg, die in der Ermordeten ihre Untermieterin wiedererkennt, Margarete Wenk, Schülerin an einer Grafikschule.

Weitere Folgen in Staffel 4

Alle Staffeln im Überblick

Derrick
KultKrimi
Derrick

Derrick

Alle 19 Staffeln und Folgen