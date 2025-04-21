Derrick
Folge 9: Anschlag auf Bruno
60 Min.Ab 12
Ernst Weise wartet auf seine Tanzpartnerin - aber Gerda Henk kommt nicht zurück: Sie wurde während der Tanzpause ermordet. Bis vor kurzem war das junge Mädchen noch mit Bruno Kerk befreundet; sie kannten sich von Kind auf und aus Spielgefährten sind gute Freunde geworden. Diese Beziehung fand ein plötzliches, für die Eltern der beiden aber nicht unerwartetes Ende durch das Auftauchen von Ernst Weise. Gerda fühlte sich belästigt als Bruno sie weiterhin jeden Tag von der Arbeit abholte. Oberinspektor Derrick stellt fest, daß ihm dieser Fall neben kriminalistischem Spürsinn auch ein gutes psychologisches Einfühlungsvermögen abverlangt.
