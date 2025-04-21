Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Derrick

Ein unheimliches Erlebnis

KultKrimiStaffel 7Folge 8
Ein unheimliches Erlebnis

Ein unheimliches ErlebnisJetzt kostenlos streamen

Derrick

Folge 8: Ein unheimliches Erlebnis

58 Min.Ab 12

Wegen der Flirterei ihres Mannes Ralf entschließt sich Anita Schneider, den Betriebsausflug frühzeitig zu verlassen. Der sympathische Herr Hohner bietet ihr an, sie nach Hause zu fahren. Stattdessen kommt es aber zu einem Abstecher auf ein unbeleuchtetes Fabrikgelände, auf dem sie überfallen und gezwungen werden, einen Schwerverletzten aufzunehmen. Auf dem Weg zum Krankenhaus stellen sie fest, daß der Mann bereits tot ist.

Weitere Folgen in Staffel 7

Alle Staffeln im Überblick

Derrick
KultKrimi
Derrick

Derrick

Alle 19 Staffeln und Folgen