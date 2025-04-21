Derrick
Folge 1: Der Klassenbeste
Inspektor Derrick ermittelt diesmal nicht in einen Mordfall, sondern in einem Verkehrsunfall, bei dem ein Kollege ums Leben kam: nach einem Klassentreffen auf dem Land fährt der Apotheker Wolfgang Anders zurück nach München; unterwegs nimmt er zwei Anhalterinnen mit. Bei einem anregenden Gespräch mit den beiden überfährt er einen Autofahrer, der nach einer Panne auf Hilfe wartete. Zusammen mit den Frauen, die sich gleich in seiner Wohnung einnisten, versucht er, den Unfall zu vertuschen, dabei gerät er in die Abhängigkeit eines zwielichtigen Automechanikers, der ihm den Wagen repariert und dafür Rauschgift erpreßt. Anders beschließt, sich der Frauen zu entledigen und wird gestellt, als er sie - betäubt durch ein Schlafmittel - in einem See ertränken will.
