Derrick
Folge 6: Toter Goldfisch
Julia Stettner und Roland Marks haben sich über eine Zeitungsannonce kennengelernt. Frau Stettner, des Alleinseins überdrüssig, hatte sie unter der Rubrik "Bekanntschaften" aufgegeben. Der 29jährige Maschinenbaustudent zögerte nicht lange, der beinah doppelt so alten Frau zu schreiben. Begreiflicherweise konnte sie anfangs ein ungläubiges Erstaunen nicht verbergen, dann aber wandelte sich ihre Einstellung, und sie akzeptierte - sehr zum Mißfallen ihres Sohnes Ingo und ihres Bruders Wolfgang - die sich anbahnende Verbindung. Julias Beziehung zu dem gutaussehenden Studenten erfährt eine empfindliche Trübung, als Andreas Hessler, ein Freund ihres jugendlichen Verehrers, in der gemeinsamen Wohnung erschossen aufgefunden wird. Oberinspektor Derrick kommt nicht umhin, Julia Stettner einige Dinge zu offenbaren - Anlaß für die 55jährige Dame, etwas intensiver über Roland Marks nachzudenken.
