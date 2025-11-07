Komplettsanierung: Teil 2Jetzt kostenlos streamen
Design Down Under - Wohnvisionen in Australien
Folge 9: Komplettsanierung: Teil 2
42 Min.Folge vom 07.11.2025Ab 6
Die Renovierung von Amelias und Eds Haus geht weiter, und die Profis widmen sich dem hinteren Teil des Hauses. Aus dem ursprünglichen Jungenschlafzimmer mit Bad entsteht nun ein gemütliches Wohnzimmer. Die Handwerker vergrößern die kleine Küche und integrieren darin den Essbereich. Aus der veralteten Terrasse wird ein schöner Ort, an dem sich die gesamte Familie versammeln kann.
