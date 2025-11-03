Zum Inhalt springenBarrierefrei
Design Down Under - Wohnvisionen in Australien

Bayside Home Reno

sixxStaffel 1Folge 2vom 03.11.2025
Bayside Home Reno

Design Down Under - Wohnvisionen in Australien

Folge 2: Bayside Home Reno

42 Min.Folge vom 03.11.2025Ab 6

Jane und Mark haben ihr Haus, in dem sie seit 20 Jahren wohnen, noch kein einziges Mal renoviert. Nun sollen Georgia und Richie den beiden helfen, das veraltete Anwesen aus den 70er Jahren zu erneuern. Die Handwerker entfernen die Wand, die das Wohnzimmer und die Küche trennt, sodass ein offenes Wohnkonzept entsteht. Die hellen Farben der Wände und der Möbel lassen den großen Raum heller wirken. Das Schlafzimmer des Paares bekommt ebenfalls einige Neuerungen.

