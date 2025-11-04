Zum Inhalt springenBarrierefrei
Design Down Under - Wohnvisionen in Australien

Cottage-Makeover in St. Kilda

sixxStaffel 1Folge 3vom 04.11.2025
Folge 3: Cottage-Makeover in St. Kilda

42 Min.Folge vom 04.11.2025Ab 6

Nicole benötigt Hilfe bei der Renovierung ihres Hauses. Georgia und Richie haben für den Umbau nicht viel Zeit, weshalb sie sich sofort an die Arbeit machen. Da die Küche in einem guten Zustand ist, werden nur zusätzliche Schränke eingebaut. Im Badezimmer werden die Wände und der Boden neu gefliest und ein neues Waschbecken eingebaut. Das schlichte Schlafzimmer verwandelt sich in einen gemütlichen Rückzugsort. Nicole und ihr Dackel freuen sich, in das neue Zuhause einzuziehen.

