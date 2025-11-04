Cottage-Makeover in St. KildaJetzt kostenlos streamen
Design Down Under - Wohnvisionen in Australien
Folge 3: Cottage-Makeover in St. Kilda
42 Min.Folge vom 04.11.2025Ab 6
Nicole benötigt Hilfe bei der Renovierung ihres Hauses. Georgia und Richie haben für den Umbau nicht viel Zeit, weshalb sie sich sofort an die Arbeit machen. Da die Küche in einem guten Zustand ist, werden nur zusätzliche Schränke eingebaut. Im Badezimmer werden die Wände und der Boden neu gefliest und ein neues Waschbecken eingebaut. Das schlichte Schlafzimmer verwandelt sich in einen gemütlichen Rückzugsort. Nicole und ihr Dackel freuen sich, in das neue Zuhause einzuziehen.
Weitere Folgen in Staffel 1
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick