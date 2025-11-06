Zum Inhalt springenBarrierefrei
sixxStaffel 1Folge 7vom 06.11.2025
Folge 7: Eine Einliegerwohnung im Landhausstil

42 Min.Folge vom 06.11.2025Ab 6

Belinda und Steven möchten, dass Steves Eltern in ihre Einliegerwohnung einziehen und bitten Georgia und Richie, die Renovierung zu übernehmen. Um zusätzlichen Stauraum zu schaffen, wird das Badezimmer neben dem Schlafzimmer neu angebaut. Nach einigen Startschwierigkeiten beginnen die Arbeiten an dem Anbau. Zudem werden zwei Türen installiert, damit das Bad vom Wohn- und Schlafzimmer aus begehbar ist. Aus der chaotischen Wohnung entsteht ein gemütliches Zuhause im Landhausstil.

