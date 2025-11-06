Zum Inhalt springenBarrierefrei
Design Down Under - Wohnvisionen in Australien

sixxStaffel 1Folge 8vom 06.11.2025
42 Min.Folge vom 06.11.2025Ab 6

Georgia und Richie widmen sich einem großen Renovierungsprojekt. Amelia und Ed leben in einem historischen Haus, dessen Grundriss unpraktisch ist. Die gesamte Raumaufteilung muss umstrukturiert werden, weshalb sich die Handwerker zunächst auf die Renovierung im vorderen Teil des Hauses konzentrieren. Das Elternschlafzimmer wird ausgebaut und ein zweites Badezimmer installiert. Der Eingangsbereich wird umgebaut, und das bestehende Bad wird - weiter weg vom Esszimmer - verlegt.

