Desperate Housewives
Folge 1: Schmutzige Wäsche
42 Min.Folge vom 07.04.2026Ab 12
Das beschauliche Vorstadtleben der vier Hausfrauen Susan, Lynette, Gabrielle und Bree wird gehörig durcheinander gebracht, als sich ihre Nachbarin Mary Alice umbringt. Bei der Trauerfeier treffen die Freundinnen auf Mike, in den sich die alleinerziehende Susan auf Anhieb verliebt. Doch sie hat eine Nebenbuhlerin: den Männer mordenden Vamp Edie. Während Susan versucht, die Rivalin auszuschalten, stellt sich heraus, dass Mary Alice kurz vor ihrem Tod einen Drohbrief erhalten hat.
Weitere Folgen in Staffel 1
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Alle Staffeln im Überblick
Desperate Housewives
Alle 1 Staffeln und Folgen
Genre:Drama, Mystery
Produktion:US, 2004
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Buena Vista International Inc.
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