Desperate Housewives
Folge 10: Versteckspiele
42 Min.Folge vom 13.04.2026Ab 6
Maisy Gibbons, Lynettes alte Schulrivalin, pflegt insgeheim ein einträgliches Hobby: Sie "kümmert sich" nachmittags um die Bedürfnisse einsamer Männer. Einer ihrer Kunden ist ausgerechnet Rex. Als er bei ihren Sexspielchen einen Herzanfall erleidet, erfährt Bree von seiner Affäre mit Maisy ... Carlos, der sich in Untersuchungshaft befindet, bittet indes Gabrielle, belastende Papiere zu vernichten. Doch damit weckt er nur das Misstrauen seiner Frau ...
Weitere Folgen in Staffel 1
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Alle Staffeln im Überblick
Desperate Housewives
Alle 1 Staffeln und Folgen
Genre:Drama, Mystery
Produktion:US, 2004
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© Season 1, Season 5-6, Season 8: Buena Vista International Inc.
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