Desperate Housewives
Folge 11: Die große Suche
42 Min.Folge vom 14.04.2026Ab 6
Außer Edie scheint kaum einer die verschwundene Martha Huber zu vermissen, nicht einmal deren Schwester Felicia. Die geht sogar davon aus, dass Martha tot ist. Auch eine breite Suchaktion bringt keine neuen Erkenntnisse.
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Desperate Housewives
Alle 1 Staffeln und Folgen
Genre:Drama, Mystery
Produktion:US, 2004
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© Season 1-3, Season 5-8: Buena Vista International Inc.
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