Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Desperate Housewives

Unter der Oberfläche

sixxStaffel 1Folge 2vom 02.01.2023
Unter der Oberfläche

Unter der OberflächeJetzt kostenlos streamen

Desperate Housewives

Folge 2: Unter der Oberfläche

42 Min.Folge vom 02.01.2023Ab 6

Die vier Freundinnen sind sich nicht einig, was sie mit dem Inhalt des Drohbriefes anfangen sollen. Außerdem haben sie selber genug Probleme am Hals: Bree und Rex stehen kurz vor der Scheidung und versuchen, ihre Beziehung mit Hilfe eines Eheberaters zu retten, Gabrielle fühlt sich von ihrem Mann vernachlässigt und tröstet sich mit ihrem Gärtner John. Und während Susan alles daran setzt, ihre Nebenbuhlerin Edie auszuschalten, ist Lynette mit ihren Kindern total überfordert ...

Weitere Folgen in Staffel 1

Alle Staffeln im Überblick

Desperate Housewives
sixx
Desperate Housewives

Desperate Housewives

Alle 1 Staffeln und Folgen