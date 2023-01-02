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Desperate Housewives

Mit allen Mitteln

sixxStaffel 1Folge 4vom 02.01.2023
Mit allen Mitteln

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Desperate Housewives

Folge 4: Mit allen Mitteln

42 Min.Folge vom 02.01.2023Ab 6

Die Nachbarin Mrs. Huber hat in den Trümmern von Edies Haus Susans Messbecher gefunden und verdächtigt sie, den Brand absichtlich gelegt zu haben. Mit dem Beweisstück in den Händen erpresst sie Susan und stellt die unmöglichsten Forderungen. Gabrielle hat ganz andere Probleme, denn ihre Affäre mit dem Gärtner scheint aufzufliegen. Auch Lynette hat es nicht einfach, denn ihre Zwillinge geben keine Ruhe. Da bekommt sie den Rat, die Kinder mit Medikamenten ruhig zu stellen ...

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