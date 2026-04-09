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Desperate Housewives

Schlachtfelder

sixxStaffel 1Folge 6vom 09.04.2026
Schlachtfelder

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Desperate Housewives

Folge 6: Schlachtfelder

42 Min.Folge vom 09.04.2026Ab 6

Gabrielle erfährt, dass Juanita früher spielsüchtig war und lässt sich nicht die Gelegenheit entgehen, ihre Schwiegermutter der Versuchung auszusetzen. Als Juanita darauf reinfällt und beim Glückspiel Carlos' Kreditkarte ausschöpft, verspricht Gabrielle ihr, den Schaden auszugleichen - für Juanita ein Beweis für Gabrielles Treue zu Carlos. Doch dann erfährt sie, dass Gabrielle von ihrer Spielsucht wusste ... Indes versuchen Rex und Bree, Schwung in ihr Sexualleben zu bringen ...

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